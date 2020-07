DIRETTA STREAMING – Crotone – Pordenone – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida di alta classifica quella tra Crotone e Pordenone, rivali dirette per l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto alla Serie A: le due compagini si sfideranno oggi 13 luglio alle ore 21.

Stato delle squadre

Eccellente campionato del Crotone che è attualmente secondo il classifica con 58 punti, che ha dovuto lasciare il primato all’incredibile marcia trionfale del Benevento che ha dominato la cadetteria: i pitagorici occupano momentaneamente l’ultimo posto utile per la promozione diretta.

3 punti in meno ne ha il Pordenone, che con una vittoria oggi raggiungerebbe proprio i calabresi in classifica, in quello che sarà in ogni caso un testa a testa che andrà avanti ragionevolmente fino alla fine del campionato.

Crotone – Pordenone – Dove vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Crotone – Pordenone – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.