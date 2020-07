DIRETTA STREAMING – Entella – Pisa – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Si giocheranno fino all’ultimo le proprie chances per l’accesso ai playoff di Serie B, Entella e Pisa, che oggi 13 luglio si affronteranno alle ore 21.00.

Stato delle squadre

Entella che non vince da alcune giornate, ma che resta comunque a distanza non eccessiva dalla zona playoff (4 punti rispetto al Chievo) e che con una vittoria oggi, ragiungerebbe proprio il Pisa che invece di punti ne ha 46, anch’esso uscito sconfitto dall’ultima sfida contro il Pordenone. Nonostante l’affollamento di squadre intenzionate a far parte degli spareggi, c’è ancora possibilità per entrambe.

Entella – Pisa – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Entella – Pisa – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.