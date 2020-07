DIRETTA STREAMING – Inter – Torino – Risultato LIVE, Gol e Highlights

E’ oramai imminente l’interessante quanto importante match che vedrà l’Inter sfidare il Torino in un match di Serie A, che avrà inizio alle ore 21.45 lunedì 13 luglio, allo stadio San Siro di Milano. L’arbitro sarà Davide Massa.

Lo stato di forma delle squadre

I nerazzurro dovranno per forza di cose reagire in termini di risultato, dopo la sconfitta arrivata in casa contro il Bologna, e il pareggio rimediato in casa dell’Hellas Verona, risultati che hanno fatto “scivolare” l’Inter al quarto posto, anche se la Roma resta a 11 punti di distacco.

Dopo la convincente vittoria in rimonta contro il Brescia, il Torino non vorrà certo sfigurare in una sfida così importante e sentita, che potrebbe risollevare gli animi dei tifosi granata dopo una stagione decisamente negativa, visto che il Toro è attualmente al 16esimo posto in classifica.

Inter – Torino – Dove Vederla

La partita sarà appannaggio di Sky che la trasmetterà sui propri canali dedicati al calcio, nonchè tramite l’applicazione SkyGo, disponibile per gran parte dei dispositivi portatili e smart tv, nonchè per personal computer. In alternativa il match potrà essere visto anche su NowTv, la webtv di Sky.

Inter – Torino – Risultato in diretta e highlights

L’emozionante sfida che si prospetta potrà essere seguita tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale con ogni azione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.

Inoltre l’articolo verrà aggiornato all’istante con le migliori azioni, come goal, episodi particolari con dei video.