DIRETTA STREAMING – Livorno – Spezia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Si sfideranno sul terreno di gioco questa sera 13 luglio alle ore 21.00 Livorno e Spezia, formazioni militanti nel campionati di Serie B.

Stato delle squadre

Situazione disperata per il Livorno che con 21 punti ristagna all’ultimissimo posto in graduatoria, al netto di una stagione problematica anche nell’ambito societario che ha visto i labronici già automaticamente retrocessi in Serie C: giocheranno solo per onorare il resto del campionato.

Campionato che invece può dire ancora molto allo Spezia, in piena zona playoff e con concrete possibilità di insidiare il secondo posto occupato dal Crotone: i liguri hanno 53 punti con un filotto di risultati positivi può mettere pressione alle squadre con più punti in classifica.

Livorno – Spezia – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Livorno – Spezia – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.