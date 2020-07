Film Stasera in Tv – Appuntamento con l’amore – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Appuntamento con l’amore. Produzione statunitense del 2010 per la regia di Garry Marshal, con un cast stellare formato da Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Julia Roberts. Il film ruota attorno a 10 differenti storie ambientate a Los Angeles il giorno di San Valentino. Il regista è l’autore di un lungometraggio simile: Capodanno a New York.

Appuntamento con l’amore – Trama

Nella giornata di S. Valentino si incrociano diverse storie, tutte flebilmente unite tra loro. C’è l’italoamericano colmo di gioia per aver chiesto di sposarlo alla sua ragazza che di lavoro consegna fiori, c’è la press agent stressata e sempre sola, il reporter sportivo d’assalto relegato a fare costume, la donna soldato in licenza dal fronte, la maestra elementare che sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto, il bambino di lei innamorato e il donnaiolo incallito. Tutto un campionario di modi diversi di approcciare il sentimento amoroso, il corteggiamento e il rapporto con l’altro sesso che converge nel giorno istituzionalmente cruciale per gli innamorati e per tutti quelli che non tollerano di non esserlo.

Appuntamento con l’amore – Trailer Video

Appuntamento con l’amore – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Valentine’s Day

Genere: Commedia, Romantico

Durata: 2h 02m

Anno: 2010

Paese: USA

Regia: Garry Marshall

Cast: Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Shirley MacLaine, Emma Roberts, Julia Roberts, Taylor Swift, Shea Curry, Kamilla Bjorlin

Appuntamento con l’amore – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Canale 5, (canale 5 del digitale terrestre, anche 505 in HD), alle ore 21.21 di oggi, lunedì 13 Luglio 2020. La programmazione di Canale 5 lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Paperissima Sprint.