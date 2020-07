Film Stasera in Tv – Premonition – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Premonition. Produzione statunitense del 2007, per la regia di Mennan Yapo con Sandra Bullock, Julian McMahon, Amber Valletta, Marcus Lyle Brown, Jason Douglas, Nia Long, Kate Nelligan, Peter Stormare e altri. Le riprese del film vennero spostate da New Orleans alla Louisiana per l’arrivo dell’uragano Katrina sulla città precedentemente scelta. L’ospedale scelto per girare la scena in cui Linda porta Bridgette dopo che si è tagliata è lo stesso che è stato utilizzato per girare le scene del telefilm E.R. – Medici in prima linea, precisamente al secondo piano.

Premonition – Trama

La vita di Linda (Sandra Bullock) viene sconvolta dalla terribile notizia che suo marito (Julian McMahon) è morto in un incidente stradale. Questa tragica notizia è in realtà l’inizio di un incubo ben peggiore della morte stessa. La mattina dopo aver ricevuto la notizia Linda si risveglia trovando il marito vivo e vegeto accanto a sé e, poco a poco si rende conto di vivere la giornata prima di quello della morte del marito, mentre il giorno dopo la riporta in avanti nel tempo, al giorno del funerale già avvenuto. Le giornate si susseguono senza più un apparente ordine temporale e Linda è sull’orlo della follia, ma nella sfida contro il tempo intravede la possibilità di evitare la morte del marito. Su un foglio disegna lo schema della settimana, con le cose che ricorda…

Premonition – Trailer Video

Premonition – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Premonition

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: 1h 35m

Anno: 2007

Paese: USA

Regia: Mennan Yapo

Cast: Sandra Bullock, Julian McMahon, Amber Valletta, Marcus Lyle Brown, Jason Douglas, Nia Long, Kate Nelligan, Peter Stormare

Premonition – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi lunedì 13 Luglio 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine dell’appuntamento con 4 Ristoranti, la trasmissione ideata e condotta da Alessandro Borghese, che stasera si svolge nel “Triangolo del Riso”.