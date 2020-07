Frosinone – Juve Stabia – Probabili formazioni, pronostico, tv e streaming

Oggi 13 luglio 2020 34^ turno di Serie B che vede allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la gara tra Frosinone e Juve Stabia con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Per la squadra di mister Nesta la ripresa è coincisa con un calo di forma conquistando solo una vittoria nelle ultime 5 gare e dando, così, l’addio al secondo posto ma serve, comunque, fare punti in chiave playoff in quanto le inseguitrici corrono.

Anche i gialloblu campani non vivono un momento di forma strabiliante conquistando un solo punto nelle ultime 5 partite. Servono punti per cercare la salvezza che è ad un passo, il Venezia è a soli 3 lunghezze.

Frosinone – Juve Stabia – Probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Paganini, Beghetto; Ciano, Novakovich.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Calvano, Calò, Mallamo; Bifulco, Forte, Di Mariano.

Frosinone – Juve Stabia – Pronostico

Gara che può dire moltissimo per il futuro di queste due squadre in ottica playoff e playout.

Il Frosinone non può sbagliare il confronto con una squadra che sta peggio di loro non vincendo da prima dell’interruzione.

Frosinone – Juve Stabia – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Frosinone-Juve Stabia, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00 lunedì 13 luglio 2020, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN.