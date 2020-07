Inter – Torino – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio G. Meazza di Milano per il posticipo di questa 32^ giornata di campionato di Serie A dove Inter e Torino si affronteranno alle ore 21:45.

Inter – Torino – Ultime dai campi

Classico 3-4-1-2 per i nerazzurri di Antonio Conte . Ultimo dubbio in difesa tra Bastoni e Godin nel terzetto difensivo (Bastoni favorito).

Maggiori perplessità per il reparto mediano con le assenze forzate di Barella, Sensi e Vecino mentre ha recuperato Moses (che dovrebbe comunque partire dalla panchina). Quindi sicuri ci saranno Gagliardini e Brozovic, mentre sugli esterni Candreva e Young.

In attacco, nonostante Lukaku è recuperato, scenderà in campo dal 1′ minuto Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.

Il Torino si affiderà ad un 3-4-2-1 dove non ci saranno Baselli e Zaza, fermato per squalifica dal Giudice Sportivo. Ballottaggio tra Lyanco e Bremer per completare il pacchetto arretrato (Lyanco in vantaggio)

A centrocampo, Ansaldi è in vantaggio su Aina per una maglia da titolare a sinistra, Meité partirà dal 1’, e al suo fianco ci sarà uno tra Rincon e Lukic.

Davanti il solito Belotti come unica punta e a suo supporto Verdi e Berenguer.

Inter – Torino – Formazioni ufficiali

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; B. Valero, Brozovic, Gagliardini, Young; D’ambrosio; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Torino: (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Aina, Ansaldi, Verdi; Belotti. All. Longo