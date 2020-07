Jasmine Carrisi tra musica e scuola | Cambio di vita per la figlia di Albano

Jasmine Carrisi sta spopolando nel mondo della musica ma non mette da parte gli studi proprio come vuole suo padre Albano Carrisi. La figlia del noto cantante avuta con Loredana Lecciso è sulla bocca di tutti grazie al suo singolo “Ego” uscito poche settimane fa su Youtube.

La figlia del noto cantante racconta così al settimanale Gente quello che realmente si aspetta dalla sua vita grazie al cambiamento avuto entrando a far parte del mondo della musica. Nelle ultime settimane infatti, Jasmine Carrisi si sta trovando immersa dai complimenti e dalle critiche proprio per il suo brano che, segna una tappa fondamentale della sua vita. Quali sono state le sue parole?

Jasmine Carrisi e la passione per la musica

La neo-cantante spiega al settimanale Gente da quanto è nata la sua passione nei confronti della musica e da quando ha deciso di coltivarla fino a sbarcare nel mondo di Youtube. Jasmine Carrisi infatti, non si fa abbattere dalle critiche, pronta a puntare sempre più in alto sognando anche il palco di Sanremo.

Jasmine spiega così come è nata la sua canzone e l’approccio alla musica: “Ho sempre voluto fare musica fin quando ero piccola. Ricordo che mi riprendevo con la videocamera mentre cantavo. Ho preso lezioni per un po’, anche di pianoforte. Crescendo, però, mi ha affascinato di più il genere parlato, come il rap. Seppur lo sognassi, non avrei mai immaginato di riuscire a realizzare un singolo e di presentarlo alla gente. Non è la prima volta che incido un disco. Questa volta l’ho convinto”.

La figlia di Albano racconta infatti, come entrambi i genitori abbiamo reagito alla scoperta del suo nuovo brano: “Mamma e papà hanno ascoltato il brano quanto era già pronto. Avevo il testo nel cassetto pronto da tempo, durante la quarantena l’ho perfezionato, più e più volte. I pregiudizi sulla figlia d’arte li sento addosso, il confronto con papà e inevitabile ed è un bel peso da sopportare, ma alla fine mi sono decisa. Con Ego volevo rivelarmi, mostrarmi per come sono, senza filtri, anche a costo di non piacere”.

La figlia di Albano non abbandona la scuola

Jasmine Carrisi nonostante veda un futuro con la sua musica, ha deciso di non abbandonare gli studi e l’università, spiegando il suo trasferimento a Milano per iscriversi all’università in Relazioni pubbliche e Comunicazione d’impresa.

Una scelta che Albano e Loredana hanno accettato nonostante non sia vicino Cellino San Marco. Jasmine Carrisi ha così terminato spiegando quanto sia importante per lei cambiare vita: “I miei hanno cercato di convincermi a iscrivermi a Lecce, mamma è molto protettiva, papà avrebbe preferito che rimanessi vicino a casa, ma capisce che ho bisogno di spazio. Pensa che nella vita si debba fare esperienza, imparando anche dai propri errori. Io sento che il momento di cambiare città, conoscere gente, aprire nuovi orizzonti è arrivato”.