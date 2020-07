Le noci sono un frutto? Incredibile, ecco la verità

By

Iniziamo subito questo articolo fornendo una risposta al quesito, ebbene si, le noci sono un frutto, ciò che viene consumato di questo frutto è il seme, che prende il nome di gheriglio, mentre lo strato esterno è un guscio duro e legnoso, che ovviamente non è commestibile, necessita di essere rimosso. La noce rientra nella categoria frutta secca.

Esistono diverse tipologie di noce, tutte sono abbastanza utilizzate in campo alimentare e non solo, vediamo alcune delle varietà più conosciute.

Noce comune

Noce pecan

Noce del Brasile

Noce di areca o Noce di betel

Noce moscata

Noce macadamia o Noce del Queensland

Noce d’acagiù o anacardio

Noce vomica

Proprietà delle noci

Le noci sono dei frutti molto utilizzati in alimentazione, si adattano molto bene a numerose ricette, sia dolci che salate, possono essere consumate come spuntino, aggiunte alle insalate, insomma possono essere consumate in diversi modi.

Tra i nutrienti principali apportati dalle noci sono da menzionare i sali minerali, in particolar modo esse sono ricche di magnesio, potassio e calcio, oltre al fatto che fornisce molte proteine di origine vegetale. Sono anche un’ottima fonte di vitamine tra cui quella maggiormente presente, la vitamina E.

Da non dimenticare, le noci apportano molti acidi grassi definiti “buoni”, in particolar modo acidi grassi omega 3, che favoriscono l’abbassamento del colesterolo LDL e ci forniscono anche una maggiore protezione contro eventuali infiammazioni.

Le noci apportano, inoltre, acido ellagico, che è un antiossidante dai numerosi benefici per il nostro sistema immunitario e sembrerebbe poter prevenire alcune forme tumorali.

Ancora, le noci, contengono la melatonina sostanza indispensabile per regolare il ciclo di sonno-veglia. Sono ottime anche per migliorare la salute del cuore e del cervello.

Ciò che non bisogna dimenticare, è che, nonostante le noci apportino molti benefici al nostro organismo, non è assolutamente consigliato un abuso, oltre a delle probabili controindicazioni, ci faranno ingrassare, infatti, le noci forniscono molta energia e di conseguenza molte calorie, parliamo di circa 650-660 Kcal per 100 grammi di noci.

Composizione nutrizionale

100 grammi di noci apportano i seguenti nutrienti:

Grassi 54 g

Acidi grassi saturi 9 g

Acidi grassi polinsaturi 15 g

Acidi grassi monoinsaturi 28 g

Acidi grassi trans 0,1 g

Colesterolo 0 mg

Sodio 273 mg

Potassio 632 mg

Carboidrati 21 g

Fibra alimentare 7 g

Zucchero 4,2 g

Proteine 20 g

Vitamina A 3 IU

Vitamina C 0,5 mg

Vitamina B6 0,4 mg

Vitamina B12 0 µg

Magnesio 229 mg

Calcio 117 mg

Ferro 2,6 mg

Benefici apportati dalle noci