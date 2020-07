Livorno – Spezia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Livorno – Spezia è una delle gare valide per la 34° giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affronteranno questa sera alle ore 21:00 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

I padroni di casa sono ormai con un piede al ritorno in Serie C, mentre gli spezzini 4° in classifica sognano la Serie A, avendo solo 5 punti di svantaggio sulla 2° classificata possono sognare una promozione diretta senza passare dai playoff.

I granata arrivano dall’ennesima sconfitta in campionato, la Cremonese, infatti, ha battuto il Livorno per 2-1 nell’ultima gara. I bianconeri invece, arrivano da una vittoria schiacciante per 5-1 in casa contro il Cosenza. Con questa vittoria lo Spezia si è guadagnata matematicamente l’accesso ai play off per avere l’occasione di tornare a giocare nel massimo campionato italiano.

Livorno – Spezia: Probabili formazioni

Livorno (4-4-2): Plizzari; Del Prato, Boben, Bogdan, Seck; Awua, Luci, Coppola, Marsura; Murilo, Morelli. All.Breda

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchizza; Mora, Bartolomei, Acampora; Mastinu, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

Livorno – Spezia: Pronostico

Visto l’ampio divario in classifica, e visti gli ultimi risultati, lo Spezia potrebbe passeggiare a Livorno, affondando ancor di più i granata in classifica, e sperando che arrivino buone notizie dal match tra Crotone e Pordenone, così da sperare in un 2° posto. Per queste motivazioni crediamo che la partita possa finire con il segno 2+Over.

Livorno – Spezia: Dove vederla in tv e streaming

La Serie B è possibile vederla in esclusiva sulla piattaforma DAZN, presente al canale 209 di Sky, o sull’applicazione dedicata, la quale può essere scaricata sia per Android che per Apple, quindi anche questo match potrete seguirlo sui canali dedicati DAZN.