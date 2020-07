Papera Handanovic – incredibile errore sul gol del Torino – [VIDEO]

La partita Inter – Torino ha visto i nerazzurri in costante proiezione offensiva nell’area di rigore del Toro per tutto il primo quarto d’ora del match, ma non è riuscito a impensierire particolarmente il portiere granata Sirigu. Alla prima vera occasione in porta da parte degli ospiti, Belotti tira in porta, conclusione che viene mandata in calcio d’angolo.

Sul corner Handanovic aspetta solo una presa facile ma incredibilmente “cicca” l’intervento e praticamente la passa a Belotti che insacca lo 0-1.