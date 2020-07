Salernitana – Cittadella – Probabili formazioni, pronostico, dove vederla in tv e streaming

Salernitana e Cittadella che si affronteranno sono in piena lotta per la promozione in Serie A: entrambe le squadre proveranno ad ottenere i 3 punti per guadagnarsi un posto tra i playoff. La partita avrà inizio alle ore 21.00 il giorno lunedì 13 luglio.

Stato delle squadre

Salernitana che arriva da una sconfitta ma che resta agganciata alla zona playoff, a 47 punti come il Chievo (all’8° posto per una migliore differenza reti). I campani dovranno dar fondo a tutte le energie rimaste per un piazzamento finale migliore possibile.

Discorso simile per il Cittadella che invece è praticamente sicuro di disputare i prossimi spareggi per tentare l’approdo in Serie A, che sarebbe il primo nella storia del club: le due sconfitte di fila subite di recente possono voler dire un periodo di flessione per il club attualmente 5° in classifica.

Salernitana – Cittadella – Probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszyński; Lombardi, Kiyine, Di Tacchio, Akpa Akpro, López; Gondo, Djurić.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ventola, Frare, Adorni, A. Benedetti; Branca, Iori, Proia; D’Urso; Diaw, Luppi.

Salernitana – Cittadella – Dove vederla in tv e in streaming

La partita potrà essere seguita tramite DAZN per tutti gli abbonati, sia attraverso personal computer, collegandosi al sito ufficiale, sia attraverso l’app, disponibile per ogni dispositivo conosciuto, sia Android che iOs.