Trapani – Benevento – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Trapani – Benevento si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Polisportivo Comunale di Trapani per la 34a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due delle squadre che sono agli antipodi in classifica, con i campani che sono già promossi in Serie A, e i siciliani che hanno ormai poche cartucce da sparare per cercare la salvezza, essendo al terzultimo posto.

Trapani – Benevento: come arrivano alla gara

Il Trapani occupa la 18° posizione in classifica con 32 punti, la squadra è invischiata nella lotta per non retrocedere, e la situazione è critica. Il playout dista cinque punti, la salvezza invece è ad otto lunghezze, con alcune squadre che corrono. Sembra possibile fare la corsa sulla Juve Stabia per agganciare il playout, ma serve iniziare a vincere e farlo contro la prima in classifica darebbe punti e morale.

Il Benevento è primo in classifica e lo resterà: ha infatti già raggiunto la matematica promozione da diverse giornate. Dopo la vittoria contro la Juve Stabia, arrivata tre partite fa, sono però arrivate una sconfitta netta contro il Crotone, e un pareggio interno contro il Venezia che lotta per non retrocedere. Inzaghi ha dichiarato che in questo momento non si può chiedere di più ai suoi ragazzi, tornati “in tensione” dopo lo stop per il coronavirus per assicurarsi la promozione, e ora un po’ rilassati.

Trapani – Benevento le probabili formazioni

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Luperini, Grillo; Pettinari, Piszczek.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Volta, Letizia; Hetemaj; Schiattarella, Pinto; Kragl, Sau, Improta.

Trapani – Benevento: Il nostro pronostico

Le squadre cercheranno entrambe la vittoria, anche se per motivi opposti. La squadra di casa ha estrema necessità di trovare punti per la salvezza, mentre il Benevento vuole riprendere la corsa interrotta due giornate fa contro una squadra alla portata, considerato l’andamento della stagione intera. Ma le motivazioni, si sa, nel calcio fanno la differenza. Teniamo da parte il pronostico sull’esito finale e puntiamo sull’OVER 2.5.

Trapani – Benevento: Dove vederla in tv o streaming

La partita Trapani – Benevento, match valido per la 34° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.