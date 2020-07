Venezia – Pescara – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Venezia – Pescara stasera daranno vita un importantissimo match in chiave salvezza, infatti in quella che è la 34a giornata di Serie B, le due squadre appaiate in classifica dovranno provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle ore 21:00 sfida batticuore.

Venezia – Pescara: come arrivano alla gara

Il Venezia è reduce dal pareggio conquistato in casa della capolista e già promossa Benevento per 1-1, ma in questo ultimo scorcio di stagione si sta dimostrando come squadra in netto miglioramento, infatti nelle ultime 5 giornate è sempre andata a punti tranne nella partita interna contro l’Empoli. Questa sera deve assolutamente sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona retrocessione, dato che i play-out sono ad un solo punto.

Il Pescara nell’ultima giornata è partito fortissimo portandosi sul 2-0 contro il Perugia, ma sono stati fatali gli ultimi minuti del primo tempo che hanno concesso agli umbri di arrivare al pareggio. La vittoria manca dal 20 giugno, quando in casa ha sconfitto la Juve Stabia per 3-1. Adesso è arrivato il momento di ricominciare a vincere, perchè proprio come il Venezia è ad un solo punto dai play-out.

Venezia – Pescara: Pronostico

Partita batticuore che nessuno può sbagliare e forse proprio per questo un pareggio potrebbe accontentare entrambe le formazioni, per questo consigliamo la giocata sul segno X

Venezia – Pescara: Probabili formazioni

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Marino, Ceccaroni; Lollo, Fiordilino, Maleh; Capello; Montalto, Longo. Allenatore: Alessio Dionisi.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Balzano; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Pucciarelli; Maniero. Allenatore: Andrea Sottil.

Venezia – Pescara: Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Venezia e Pescara, con fischio d’inizio previsto alle ore 21:00 lunedì 13 luglio 2020, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di DAZN.