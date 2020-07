Atalanta – Brescia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta – Brescia è la prima delle partite della 33° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia – Gewiss Stadium di Bergamo, oggi martedì 14 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida vede l’Atalanta, quarta in classifica a 67 punti, affrontare il Brescia, ormai in una situazione disperata, 19° in classifica a 21 punti.

Atalanta – Brescia – Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Zapata.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Bjarnason, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma.

Atalanta – Brescia – Pronostico

L’Atalanta è reduce da un pareggio e quattro vittorie nelle ultime cinque partite: il pari è arrivato fuori casa contro la Juventus, e in modo molto discusso. La dea è apparsa la formazione più in forma dell’intero campionato dalla ripresa delle partite dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Il Brescia non è riuscito a risollevarsi dai bassifondi della classifica nonostante due risultati utili nelle ultime cinque contro Genoa (pari) e Verona (vittoria interna per 2-0). La squadra di David Lopez è all’ultima spiaggia su uno dei terreni più complicati dell’intera Serie A. Pronostico scontato: segno 1.

Atalanta – Brescia – Dove vederla in tv e streaming

Atalanta – Brescia sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport sul canale 251 e da Sky Sport Serie A sul canale 251. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Atalanta – Brescia anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.