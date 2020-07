Calciomercato Cagliari – La carta per arrivare al giovane centrocampista della Roma

Il giovane centrocampista Alessio Riccardi, cresciuto nel vivaio della Roma, è un obiettivo del club rossoblu.

Riccardi è un giocatore moderno, molto tecnico e duttile, piò giocare sia come trequartista che da mezzala. Con la Primavera ha realizzato 13 reti tra campionato e coppa mentre in prima squadra non ha ottenuto apprezzamenti da mister Fonseca che non lo ha mai utilizzato, la società giallorossa non ha intenzione di perderlo e vorrebbe venderlo mantenendo il diritto di riacquisto.

Pertanto nella prossima stagione il giovane giallorosso lascerà Trigoria se non dovessero esserci cambi in panchina. Potrebbe diventare un’importante pedina di scambio ed il Cagliari è pronto a mettere sul il piatto il portiere Cragno, a meno che non venga ceduto a titolo definitivo solo per cash ma al momento sembra la soluzione più difficile.

In questa trattativa, con il Cagliari in pole position, ci sarebbe un interessamento anche della Fiorentina.