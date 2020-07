Calciomercato Juventus – Il club bianconero sta cercando in queste ore di trovare il giusto assetto per l’offerta da presentare alla Fiorentina per Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è da tempo uno degli obiettivi principali della Juventus: sul giocatore la trattativa è partita forse ancor prima dell’estate scorsa, quando il giocatore alla fine restò a Firenze nonostante il corteggiamento del club bianconero e anche quello da parte dell’Inter. Oggi la situazione è molto diversa: Chiesa ha un anno in meno di contratto e la sua posizione in viola, in bilico da un anno intero, è sempre più prossima alla partenza. Serve però la combinazione giusta per convincere la Fiorentina.

Calciomercato Juventus – Si studia la contropartita per un top italiano

Qualche ulteriore polemica Chiesa l’ha scatenata con il gesto fatto dopo l’assist che è valso il pareggio di Cutrone contro il Verona. Un dito davanti alla bocca a voler zittire qualcuno: non il pubblico, assente al Franchi, tantomeno lo staff tecnico che ha sempre dichiarato di stimare il ragazzo, annunciando pubblicamente anche la scelta di centellinarne l’uso per preservarne la condizione in un momento della stagione in cui fa caldo e nel quale si gioca ogni tre giorni. TuttoSport avanza oggi l’ipotesi che quel gesto fosse diretto a quella parte dell’ambiente e della dirigenza che pensa più al mercato che alla necessità di raggiungere la salvezza, obiettivo non ancora certo per i viola.

Fatto sta che il rapporto tra Chiesa e l’ambiente, già complicato dalle voci passate, sembra andare verso la rottura. Una possibilità concreta anche perché la Juventus sta lavorando al suo trasferimento. E lo fa cercando di arrivare ad uno sconto sulla valutazione del cartellino del giocatore, che la Fiorentina ha comunicato essere di 70 milioni di Euro, inserendo almeno una contropartita tecnica all’interno dell’affare. Sempre l’edizione odierna di TuttoSport riferisce che i nomi papabili in questo momento sono i difensori centrali Cristian Romero e Daniele Rugani, ma anche il terzino attualmente al Cagliari, Luca Pellegrini e il portiere Mattia Perin.