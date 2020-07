Quali dei dodici segni dello Zodiaco usano di più il cervello? E quali lo adoperano di meno? Lo scopriamo grazie alla classifica dei segni zodiacali: dal più intelligente al meno intelligente.

1. Capricorno

Al primo posto della classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente troviamo il Capricorno. Tra i nati del segno zodiacale del Capricorno si trovano le persone più intelligenti dello Zodiaco, astute ma altruiste e leali, mai scorrette nei confronti degli altri.

2. Bilancia

Al secondo posto della classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente c’è la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono dotati di una grande intelligenza e sanno adattarsi con stile a ogni situazione grazie alla loro arguzia.

3. Gemelli

Molto intelligenti sono i nati del segno zodiacale dei Gemelli, al terzo posto di questa classifica. I nati del segno dei Gemelli sanno portare avanti con successo più attività in contemporanea, fanno tanto e bene.

4. Cancro

Al quarto posto tra i più intelligenti ecco il segno zodiacale del Cancro, che è dotato di uno spiccato intuito e di un sesto senso infallibile, che gli permette di non sbagliare mai il colpo.

5. Sagittario

Quinto posto per il segno zodiacale del Sagittario, molto intelligente e arguto, ottimista, fiducioso e positivo, che si muove sempre cercando di non ferire chi ha accanto.

6. Leone

Classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente: siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo il Leone. I nati del segno zodiacale del Leone sono molto intelligenti, anche se a volte peccano di eccessiva irruenza nell’agire.

7. Scorpione

Siamo ora giunti all’inizio della discesa di questa lista. Al settimo posto della classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente troviamo lo Scorpione, segno certamente dotato di intelligenza ma che la sfrutta per scopi poco nobili, come architettare danni al prossimo.

8. Toro

All’ottavo posto abbiamo il Toro, più concentrato sui piaceri terreni piuttosto che intellettivi. Certamente il Toro preferisce stare a tavola a bere un buon bicchiere di vino piuttosto che dedicarsi a speculazioni intellettuali.

9. Vergine

Al nono posto della classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente troviamo la Vergine. Tanto razionalismo ma alla fine tutta questa intelligenza non esce, a meno che si tratti di chiedere favori agli altri.

10. Acquario

Al decimo posto della classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente ecco l’Acquario, personaggio che non usa tanto il cervello, bada più che non gli si dia fastidio.

11. Pesci

Undicesimi in classifica i nati del segno zodiacale dei Pesci, che usano poco la razionalità perché sono troppo presi dal mondo dei sogni, che di concreto e logico non ha proprio niente.

12. Ariete

Chiude la classifica dei segni zodiacali dal più intelligente al meno intelligente al dodicesimo e ultimo posto l’Ariete. I nati dell’Ariete non si distinguono per essere brillanti anche se si fanno passare per i migliori, con la prepotenza e l’arroganza che li contraddistingue come sempre.