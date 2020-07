Consigli Fantacalcio – chi schierare per la giornata 33 di Serie A

Atalanta-Brescia – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Tanti i ballottaggi in casa bergamasca, Zapata e Ilicic possono riposare, così come Hateboer. Pronti Muriel, Pasalic e Castagne. Nessuno fuori per infortunio o squalifica, consigliamo di schierare Gollini, il solito Gomez e gli informissima Muriel e Gosens.

Nel Brescia dubbio Spalek-Zmrhal, indisponibili Cistana e Bisoli. Da schierare se non altro per la titolarità fissa Tonali e Torregrossa, Donnarumma possibile sorpresa.

Bologna-Napoli – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Barrow sembra in pole su Palacio per la maglia di unico centravanti contro il Napoli insieme alle mezzepunte Orsolini e Sansone, che possono dare fastidi alla difesa partenopea. Fuori Denswil, Poli e Santander.

Nel Napoli potrebbe rifiatare Mertens (diffidato) a favore di Milik, e in tal caso consiglieremmo quest’ultimo a mani basse. Anche Callejon è in ballottaggio con Politano e Lozano. Torna Demme in mezzo al campo e può essere la sorpresa.

Milan-Parma – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Squalificato Saelemaekers, ancora fuori Castellejo, Pioli sta pensando di giocare da subito con Bonaventura e Leao, punteremmo forte su entrambi. Rebic in gran forma ma può rifiatare. Ibra e Theo le certezze, Donnarumma vorrà rifarsi.

Parma senza Scozzarella e con Cornelius in forse per un problema al polpaccio, dubbi ancora non risolti per il reparto offensivo quindi è difficile puntare ad occhi chiusi sugli attaccanti. Meglio schierare Kulusevksi e Kucka che possono far male.

Sampdoria-Cagliari – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Solito ballottaggio davanti per la Samp, con Quagliarella leggermente favorito su Bonazzoli e Gabbiadini. Dubbio anche tra Jankto ed Ekdal, consigliato Audero così come Ramirez.

Nel Cagliari tanti i dubbi tra il rientrante Pellegrini e i ballottaggi Rog-Ionita, Mattiello-Faragò e Pisacane-Ceppitelli. Consigliati Simeone, Radja e Nandez.

Lecce-Fiorentina – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Una partita difficile, una sfida salvezza per un Lecce ancora senza Lapadula, che potrebbe giocare davanti con Falco come falso nove, vivo il ballottaggio tra quest’ultimo e Babacar-Farias. Il rigorista Mancosu è sempre schierabilissimo.

Nella Viola ricordiamo che è finito il campionato di Benassi, ballottaggio Castrovilli-Duncan e Cutrone-Kouamè-Vlahovic. Può essere la partita di Chiesa.

Roma-Verona – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Indisponibili Santon e Smalling, la Roma proverà a trovare una costanza di risultati anche se la partita è contro l’ostico Verona. Tanti ballottaggi soprattutto in mezzo al campo, consigliati Dzeko e Mkhitaryan.

Nel Verona è in dubbio Kumbulla per una botta alla mano, pronto Empereur. Stepinski contende il posto a Di Carmine, così come Badu a Veloso, ma è il collettivo la vera forza di Juric. Consigliati Lazovic e Amrabat.

Sassuolo-Juventus – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Sassuolo che dovrebbe cambiare ancora i suoi 11, come da prassi ormai. Considerati gli indisponibili Defrel, Romagna e Obiang, dovrebbero giocare davanti Boga e il gioiellino Raspadori, con Caputo e Berardi pronti a subentrare.

Anche la Juventus potrebbe cambiare qualcosa, con Alex Sandro pronto a riprendersi la fascia e Bernardeschi pronto a perderla, viene da brutte prestazioni, in favore di Costa. Fuori Khedira, Demiral e De Sciglio in forte dubbio. Anche Pjanic può non giocare, certezze Dybala-Ronaldo.

Udinese-Lazio – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Friulani con tanti diffidati ma altrettante certezze, Lasagna e Okaka sono pronti a sfidare la retroguardia laziale. Possibili sorprese: Sema-De Paul.

Biancocelesti in un periodo difficile, Inzaghi punterà sul solito blocco titolari. Il Fantallenatore deve ritrovare la fiducia, questa può essere la partita in cui non togliere Strakosha e Acerbi, e puntare sul buon Lazzari, su Milinkovic/Luis Alberto e Immobile.

Torino-Genoa – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

Sirigu ha giocato un’ottima gara contro l’Inter a prescindere dai 3 goal, è schierabile. Hanno invece fatto male Verdi e De Silvestri, potrebbero rifarsi. Dubbio Meitè-Lukic e là davanti tra Berenguer-Millico ed Edera. Torna disponibile Zaza.

Genoa con tanti dubbi soprattutto in attacco, con Pandev, Pinamonti, Sanabria, Falque e Destro tutti pronti a giocare. Più cauto puntare su Perin e Schone.

SPAL-Inter – Consigli Fantacalcio: ballottaggi, squalificati e infortunati

SPAL senza Zukanovic e con Fares e Valoti da valutare. Possono giocare Murgia e Castro, anche se Floccari potrebeb essere la sorpresa.

Nell’Inter può essere la partita perfetta per tornare ad un buon voto per Handanovic. Così come è ancora giusto puntare su Sanchez. Torna dal 1° Candreva, probabile riposo per Young e Borja a favore di Biraghi ed Eriksen. Ancora fuori Vecino, Sensi e Barella, in valutazione Lukaku, ma giocherà solo se non rischioso.