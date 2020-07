DIRETTA STREAMING – Atalanta – Brescia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Inizia con Atalanta – Brescia la 33esima giornata di Serie A 2019/20, anticipo serale delle 21.45 di martedì 14 luglio, allo stadio Atleti Azzurri D’Italia. Arbitro del match sarà Manganiello.

Stato di forma delle squadre

Prosegue l’incredibile campionato dell’Atalanta che anche nel corso della sfida contro la Juventus ha dato per buona parte del match sensazione di superiorità rispetto ai più quotati bianconeri, che sono riusciti a portarsi sul 2 – 2 finale grazie a due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo. Orobici sono al quarto posto, ma a una sola lunghezza da Lazio e Inter, che giocheranno le loro partite successivamente.

Brescia che invece non riesce a risollevare le sorti di un’annata partita sotto buoni auspici ma rapidamente trasformatasi in qualcosa di molto complicato da affrontare. Rondinelle che occupano la penultima posizione a 21 punti.

Atalanta – Brescia – Dove Vederla

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, disponibile sul canale satellitare Sky Sport Serie A e sul canale 251. Gli stessi canali verranno trasmessi tramite app SkyGo, disponbile per ogni dispositivo dotato di sistema Android e iOs nonchè di buona parte delle smart tv in commercio. Anche su NowTv sarà possibile assistere al match.

Atalanta – Brescia – Risultato in diretta

