Film Stasera in Tv – Sahara – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Sahara. Coproduzione tedesca, spagnola e statunitense del 2005, per la regia di Breck Eisner con Penelope Cruz, Matthew McConaughey e Steve Zahn nei ruoli principali. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Clive Cussler, anche se lo stesso autore ha molto criticato la sceneggiatura del film, considerandola troppo distante dal libro. Numerose parti del film si discostano totalmente dal libro originale, e vengono aggiunti e omessi numerosi personaggi. Produzione costosissima, recuperò solo la metà delle spese al botteghino.

Sahara – Trama

C’è una leggenda su un tesoro che attrae tutti coloro che lo cercano… Setacciare le profondità dell’oceano alla ricerca di relitti carichi di tesori è un lavoro come un altro per un avventuriero degli abissi alla costante ricerca di forti emozioni (Matthew McConaughey) e per il suo simpatico amico (Steve Zahn). Ma quando il loro cammino incrocia quello di una bella dottoressa (Penelope Cruz), si ritrovano coinvolti nella più straordinaria delle cacce al tesoro. Così, appena mettono piede sul torrido deserto nord africano, si tuffano nell’avventura della loro vita, opponendo tutto il loro talento a nemici spietati, determinati a distruggere il mondo. In corsa contro il tempo, questo trio di eroi decisamente speciali deve mettere insieme gli indizi, risolvere il mistero e salvare il mondo in “…una fuga delirante nel paradiso dell’avventura”.

Sahara – Trailer Video

Sahara – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Sahara

Genere: Avventura

Durata: 2h 5m

Anno: 2005

Paese: Germania, Spagna, USA

Regia: Breck Eisner

Cast: Penelope Cruz, Matthew McConaughey

Sahara – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Nove (canale 9 del digitale terrestre, anche 509 in HD), alle ore 21.25 di oggi martedì 14 Luglio 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine della replica, nel preserale, di uno degli episodi della trasmissione Little Big italy.