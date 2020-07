Film Stasera in Tv – Viva l’Italia – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Viva l’Italia. Produzione italiana del 2012, per la regia di Massimiliano Bruno con Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo nei ruoli principali di un cast pieno di stelle del cinema italiano. Le riprese del film sono iniziate il 14 maggio 2012 e si sono svolte principalmente a Roma. La scena del mare è stata girata a Sabaudia. Un episodio è ambientato tra le macerie de L’Aquila. La prima visione televisiva del film su Rai1 venne, all’epoca, rinviata perché la messa in onda era prevista nel giorno degli attentati a Charlie Hebdo, in Francia.

Viva l’Italia – Trama

Il senatore Michele Spagnolo, di origine meridionale, cinico e bugiardo fino al midollo, viene improvvisamente colpito da demenza frontoparetale, una malattia che aggredisce gran parte del suo cervello, e improvvisamente va incontro a una trasformazione radicale. Irriconoscibile agli occhi dei tre figli Valerio, Riccardo e Susanna, il senatore cambia radicalmente carattere e diviene sincero all’inverosimile, senza alcun freno inibitorio, tanto da farsi promotore per un nuovo articolo della Costituzione Italiana che sancisca il diritto di ogni cittadino a conoscere la verità.

Viva l’Italia – Trailer Video

Viva l’Italia – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Viva l’Italia

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2012

Paese: Italia

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Raoul Bova, Alessandro Gassman, Michele Placido, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Maurizio Mattioli, Rocco Papaleo, Rolando Ravello, Sarah Felberbaum, Imma Piro, Camilla Filippi, Massimiliano Bruno, Lucia Ocone, Paola Minaccioni, Isa Barzizza, Remo Remotti, Ninni Bruschetta, Nicola Pistoia

Viva l’Italia – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi martedì 14 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Sono fotogenico.