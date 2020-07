Meteo: previsioni per domani mercoledì 15 luglio 2020

Secondo le previsioni Meteo per domani mercoledì 15 luglio 2020 è atteso tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutto il Belpaese, salvo fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini, prealpini e appenninici. Il caldo resterà decisamente tollerabile, con molte aree sotto i 30°.

Nord: previsioni domani mercoledì 15 luglio 2020

Come indicano le previsioni Meteo per domani mercoledì 15 luglio 2020 saranno attesi temporali sulle Alpi, le Prealpi e locali piogge sul Nord-Est. L’instabilità durerà per gran parte della giornata, mentre altrove ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residui piovaschi sulle Alpi e sul Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili o in lieve aumento.

Centro: previsioni domani mercoledì 15 luglio 2020

Ci sarà tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutto il Centro italia, salvo locali temporali sui rilievi appenninici e sul litorale Adriatico. In serata sono attesi locali rovesci in Abruzzo, mentre altrove prevarrà tempo stabile con poche nubi sparse. Temperature stabili.

Sud e Isole. previsioni domani mercoledì 15 luglio 2020

Per tutto il giorno è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione, tranne occasionali piogge sulla Sicilia e sulla Sardegna durante le ore pomeridiane. Temperature stabili.