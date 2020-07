Pamela Barretta fuori da Uomini e Donne: “Non mi avete fatto niente…”

Pamela Barretta fuori da Uomini e Donne lancia l’ennesima frecciatina a tutte le persone che, negli ultimi mesi hanno cercato di “distruggerla” e di farla soffrire. La ex dama del trono over ha così deciso di mandare un messaggio importante all’interno delle sue storie Instagram lasciando i fan molto perplessi.

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne dopo la fine della storia d’amore con Enzo Capo è finalmente tornata a sorridere. Negli ultimi mesi infatti, Pamela è stata protagonista delle tantissime discussioni e critiche insieme a Enzo sia in tv nello studio di Maria De Filippi e sia sui social che, lì hanno visto entrambi offendersi e criticarsi su Instagram tanto da finire quasi alle vie legali.

Nelle ultime settimane però, la ex dama sembra essere riuscita a trovare un po’ di serenità e lancia un messaggio nei confronti dei suoi haters. Quali sono state le sue parole?

Pamela Barretta nuova vita fuori il programma

La ex dama di Uomini e Donne durante lo scorso venerdì ha spiegato la sua voglia di innamorarsi di nuovo ma soprattutto di potersi un giorno sposare in abito bianco. Pamela infatti, era convinta di poter realizzare il suo sogno insieme a Enzo ma le cose purtroppo, non sono andante come realmente sperava.

La sua vita da single infatti, la rende protagonista soprattutto nelle ultime settimane di viaggi in relax insieme ad amici che, sembrano riuscire a distrarla sempre di più così da non pensare alla fine della sua storia con Enzo. La ex dama negli ultimi mesi è stata accusata più volte di aver usato l’ex cavaliere per i soldi, spingendo così Pamela a lanciare una frecciatina cattiva nei confronti di tutti gli haters.

Ex dama di Uomini e Donne mette da parte il passato

Pamela Barretta fuori dal programma sembra ricominciare finalmente a rispendere in mano la sua vita dopo le tantissime critiche ricevute nelle settimane scorse, l’ex dama decide di rispondere lanciando una frecciatina contro gli haters.

Durante la giornata di ieri, Pamela Barretta ha così caricato sul suo profilo Instagram una foto sorridente, affermando: “Dedico questo sorriso a quelle persone che sono riuscite a togliermelo per poco tempo. Non mi avete fatto niente”. Questo è stato il modo ironico con cui la ex dama ha voluto salutare tutti i suoi haters che fino all’ultimo hanno gioito della sua tristezza.