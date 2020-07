By

Le stelle possono influenzare il nostro modo di affrontare persone ed eventi. Paura e segni zodiacali: classifica dal più pauroso al meno pauroso di tutti i dodici rappresentanti dello Zodiaco.

1. I Pesci

Il più pauroso dei segni è quello dei Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci sono apprensivi e molto sensibili, se possono preferiscono non combattere o non affrontare i problemi per non esserne sopraffatti emotivamente.

2. La Bilancia

Altra paurosa è la Bilancia che evita gli scontri personali a tutti i costi. I nati della Bilancia hanno molta paura del giudizio altrui e dei cambiamenti: detestano dover cambiare una situazione che a loro piace per volere altrui.

3. Il Toro

Il Toro è un altro che ha paura dei cambiamenti, soprattutto se questi incidono sul suo stato di quiete. È prudente e non si espone senza considerare i rischi, non cerca conflitti e se può li evita. Non azzarda ma pondera.

4. La Vergine

Tipico della Vergine è avere paura di perdere e di sbagliare. I nati del segno zodiacale della Vergine sono controllati, analitici, meticolosi, preferiscono non affrontare sfide se non sono sicuri di vincere. La Vergine pianifica le sue azioni e mai improvvisa.

5. Il Capricorno

Il Capricorno è uno che non rischia. Razionale e controllato, pensa e pondera. E’ molto cauto e pessimista e non accetta uno scontro se non ha possibilità di vincere. La paura di perdere lo logora.

6. Il Cancro

Il Cancro è spesso vittima di ansie per cui per la paura che le cose vadano male cerca di farsi risolvere i problemi dagli altri per poi però provvedere da solo.

7. Gemelli

I Gemelli hanno poca paura ma preferiscono non esporsi apertamente adoperando varie strategie o risorse, tipo far fare agli altri le cose al loro posto.

8. L’Acquario

L’Acquario è abbastanza menefreghista per cui la paura è poco nelle sue corde. All’Acquario piacciono le sfide e le novità, che affronta senza considerarne i pericoli.

9. Sagittario

Il Sagittario è coraggioso. Mette passione nella lotta, è molto forte emotivamente e non ha paura. I nati del segno zodiacale del Sagittario sono molto ottimista e sicuri di avere la vittoria in pugno. Raramente si arrendono.

10. Scorpione

Lo Scorpione non ha paura e non concepisce chi ce l’ha. Combatte contro tutto, è un guerriero, tende a essere litigioso. Non deve essere mai provocato perché reagisce male. È vendicativo.

11. Leone

Grandi coraggiosi sono i nati del segno zodiacale del Leone, che affrontano la vita con coraggio e tanto cuore, combattendo con dignità e grandezza. I nati del segno del Leone sanno usare strategie e dosare la propria energia in modo che questa non venga mai meno.

12. Ariete

Chiude la classifica dei segni dal più pauroso al meno timoroso l’Ariete, una sorta di sparviero dello Zodiaco. Coraggioso e impavido, si butta a capofitto nelle situazioni, anche in modo sconsiderato perché non misura le conseguenze. L’Ariete agisce senza riflettere, ama le sfide e la lotta.