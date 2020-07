Ricetta couscous con verdure: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo una ricetta molto fresca, golosa, ma allo stesso tempo molto saziante, ottimo per pranzi estivi, o cene in compagnia, stiamo parlando del couscous con verdure. Un piatto leggero, adatto anche a coloro che seguono un’alimentazione vegetariana e vegana. Può essere servito come primo piatto, ma se posto all’interno di monoporzioni può essere servito anche come antipasto o aperitivo.

Couscous con verdure – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Cous cous precotto 160 g

Acqua calda 320 g

Olio extravergine d’oliva 10 g

Curcuma in polvere 1 cucchiaino

Sale fino 1 pizzico

Carote 180 g

Melanzane 180 g

Pomodorini ciliegino 100 g

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva 20 g

Peperoncino fresco 1

Cipollotto fresco 100 g

Aglio 1 spicchio

Zucchine 180 g

Taccole 100 g

Zenzero fresco 10 g

Couscous alle verdure – Preparazione

Per preparare il couscous con verdure, cominciate occupandovi della pulizia e del taglio delle verdure e degli aromi necessari per la ricetta. Tagliate il peperoncino a listarelle e privatelo dei semini interni. Lavate e mondate le verdure, quindi tritate grossolanamente il cipollotto e tagliate la melanzana prima a fette, poi a bastoncino ed infine a cubetti.

Procedete con le carote: tagliatele prima a rondelle leggermente diagonali, e poi da esse ricavate dei fiammiferini. Ripetete lo stesso taglio anche per le zucchine. Tenendo anche in questo caso un taglio leggermente diagonale, tagliate le taccole a tocchetti.

Tagliate infine anche i pomodorini a metà nel senso della lunghezza. Disponete quindi sul fornello una larga padella tipo wok, e scaldatevi un filo d’olio. Soffriggetevi brevemente il peperoncino e lo spicchio d’aglio sbucciato intero, e appena l’olio si sarà insaporito aggiungete per prime le melanzane e il cipollotto. Lasciate che le melanzane si scottino a dovere, senza aggiungere altro olio per evitare che si impregnino troppo, quindi unite le carote e dopo pochi minuti le taccole e le zucchine. Regolate di sale e di pepe.

Spadellando, portate le verdure a cottura a fiamma vivace, quindi rimuovete l’aglio e unite i pomodorini. Proseguite la cottura ancora 1-2 minuti, poi spegnete il fuoco: le vostre verdure sono pronte. Come ultimo tocco, grattugiatevi lo zenzero. Amalgamate bene e tenete da parte.

Occupatevi adesso del couscous. Versatelo in una ciotola capiente, condite con il sale la curcuma e l’olio, amalgamate e coprite il tutto con l’acqua calda.

Sigillate con pellicola trasparente e attendete 2 minuti: trascorso questo tempo, il couscous è pronto. Sgranatelo accuratamente, rovesciandolo in un vassoio e separando i chicchi con una forchetta e impiattate.

Couscous con verdure – Consigli utili

E’ possibile conservare il couscous alle verdure in frigorifero coperto da pellicola alimentare trasparente oppure in contenitore chiuso ermeticamente per al massimo 3 giorni.

Potete utilizzare tutte le verdure che vi piacciono, potete anche aggiungere dei formaggi, dei legumi, insomma conditelo come più vi piace.