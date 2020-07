Ricetta muffin con zucchine e ricotta: ingredienti, preparazione e consigli

I muffin con zucchine e ricotta sono degli sfiziosi e originali finger food, ottimi da servire come antipasto oppure da preparare per un buffet o una gita fuori porta. L’impasto di base per questi muffin è molto semplice e veloce da preparare, e ben si presta ad essere arricchito con svariati tipi di verdura.

Muffin zucchine e ricotta – Ingredienti

Ingredienti per 12 muffin

Farina 00 200 g

Latte intero 100 ml

Lievito istantaneo per preparazioni salate 10 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Ricotta vaccina 80 g

Grana Padano DOP da grattugiare 80 g

Pomodorini ciliegino 12

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Olio di semi di girasole 100 ml

Zucchine 400 g

Uova 3

Muffin zucchine e ricotta – Preparazione

Per preparare i muffin salati con ricotta e zucchine lavate e asciugate bene le zucchine, privatele delle estremità e, aiutandovi con un pelapatate, ricavatene 12 fette sottili che metterete da parte per la guarnizione. Tagliate a cubetti molto piccoli le zucchine restanti e ponetele a cuocere, a fuoco basso, in una padella antiaderente con poco olio extravergine d’oliva.

Nel frattempo preparate l’impasto dei muffin: in una ciotola sbattete le uova e il latte con una frusta, aggiungete l’olio di semi a filo, quindi continuate a sbattere fino ad ottenere un composto omogeneo.

Setacciate con cura la ricotta e la farina 00 a cui avrete aggiunto il lievito, quindi unitele al composto e mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Aggiungete ora il Grana Padano grattugiato e aggiustate di sale e pepe. Quando le zucchine saranno cotte, unitele all’impasto ed amalgamate bene il tutto con una spatola, quindi trasferite il composto ottenuto in una sac à poche e disponete in una teglia da muffin pirottini di carta. Tagliate a metà, per il senso delle lunghezza, le 12 fette di zucchine che avevate tenuto da parte e foderate i bordi dei pirottini, utilizzandone due metà per ogni muffin.

Aggiungete l’impasto riempiendo gli stampi fino al bordo e guarnite ciascun muffin con un pomodorino. Infornate il tutto in forno statico già caldo, a 180°, per circa 30 minuti, fino a quando si saranno ben gonfiati e la superficie risulterà dorata. A cottura ultimata, gustate i muffin salati con ricotta e zucchine ancora tiepidi, oppure freddi.

Muffin zucchine e ricotta – Consigli utili

Potete conservare i muffin salati con ricotta e zucchine in frigorifero, chiusi in un contenitore ermetico, per un paio di giorni al massimo. Al momento di servirli, se lo desiderate, riscaldateli in forno per un paio di minuti.

Se lo desiderate potete arricchire i vostri muffin cuocendo le zucchine assieme a qualche cubetto di pancetta.

Se non gradite la ricotta potete sostituirla con la setssa quantità di philadelphia oppure di formaggio greco.