Ricetta peperonata: ingredienti, preparazione e consigli

La peperonata è un gustosissimo contorno estivo, ideale come accompagnamento a carni delicate o pesce. I peperoni sono amati in tutta la penisola e il modo di preparare questo piatto estivo varia di luogo in luogo. Perfetta anche solo per essere gustata su calde bruschette, la peperonata è davvero ottima anche servita come sugo nella pasta.

Peperonata – Ingredienti

Peperoni rossi, gialli, verdi 1 kg

Cipolle rosse di Tropea 400 g

Passata di pomodoro 400 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Aglio 2 spicchi

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Peperonata – Preparazione

Per preparare la peperonata, lavate e asciugate i peperoni. Quindi affettateli per lungo, tutto attorno al torsolo, togliete i filamenti bianchi e riduceteli a falde sottili. Mondate e affettate anche le cipolle.

In un tegame capiente versate un filo d’olio e gli spicchi d’aglio mondati ma interi. Fate scaldare quindi unite le cipolle. Fate stufare le cipolle a fuoco medio-basso per circa 15 minuti mescolando di tanto in tanto. Quando saranno ammorbidite e avranno rilasciato la loro acqua, versate i peperoni.

Aggiustate di sale e pepe, quindi mescolate e coprite con un coperchio: cuocete i peperoni per altri 15 minuti circa, a fuoco medio. Passato questo tempo i peperoni saranno ammorbiditi, eliminate gli spicchi di aglio, versate la passata di pomodoro, mescolate e cuocete ancora per 15 minuti sempre con il coperchio. Terminata la cottura la vostra peperonata è pronta per essere gustata calda, tiepida o anche fredda per accompagnare secondi di carne, pesce o formaggi.

Peperonata – Consigli utili

Le peperonata si può conservare per 2-3 giorni in frigorifero chiusa in un contenitore ermetico.

Potete sostituire la passata di pomodoro con pomodori maturi da sugo se preferite, nelle stesse dosi. Potete aromatizzare con del basilico fresco o prezzemolo.