Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sono finalmente una coppia a tutti gli effetti. H dare il grande annuncio è stata proprio la ex dama che, durante la giornata di ieri ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram una foto che non lascia nessun dubbio.

La ex dama del parterre femminile un mese fa circa, ha deciso di abbandonare il programma di Uomini e Donne per cercare a tutti i costi di riguadagnare la fiducia perduta nei confronti di Giovanni. All’interno del talk show infatti, la ex è stata attaccata e criticata sia dagli opinionisti che da parte di entrambi i parterre che, non va vedevano sincera fino in fondo.

Una volta fuori da programma, Veronica e Giovanni hanno cercato di recuperare la conoscenza ormai in crisi fino alla giornata di oggi. Entrambi infatti, hanno continuato a sentirsi ma soprattutto a vedersi durante questi giorni, dando solo ieri la bellissima notizia tanto attesa dai telespettatori. Di cosa stiamo parlando?

Veronica Ursida e Giovanni sono una coppia

Nelle ultime settimane entrambi hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro conoscenza cercando di vedersi e conoscersi il più possibile. Nonostante Giovanni aveva perso gran parte della fiducia nei confronti della ex dama, ha deciso di continuare a sentirla e vederla sperando di potersi ricredere su di lei e sulle critiche arrivate in trasmissione.

La loro due la conoscenza e gli incontri sono stati ogni giorno più continuativi fino a mostrarsi nelle loro storie Instagram inseparabili. Sembrerebbe infatti Giovanni sia riuscito a ritrovare la fiducia che aveva perso in Veronica, cambiando per sempre la sua vita. Veronica Urida e Giovanni Longobardi sono così diventati una coppia a tutti gli effetti fuori da Uomini e Donne. Quali sono state le loro parole?

Ex dama ha ottenuto quello che voleva

Veronica Ursida durante la giornata di ieri, ha stupito tutti i social caricando una foto sul suo profilo Instagram. Anche durante questo ultimi giorni, entrambi hanno deciso di passare l’ennesimo fine settimana insieme, fino a confessare e ufficializzare definitivamente la coppia che sono diventati.

Nessuno infatti, si aspettava che Veronica Ursida riuscisse a riconquistare il cuore di Giovanni ma grazie ai tantissimi sforzi ottenuti, finalmente Giovanni è riuscito a trovare la sua anima gemella. Un momento davvero importante per la coppia che, ha deciso di annunciare a tutti il loro fidanzamento ufficiale.