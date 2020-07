Whatsapp è down, non invia i messaggi – ecco cosa sta succedendo

Dalle 22 circa del giorno martedì 14 luglio la popolare app di messaggistica istantanea Whatsapp nonostante sembri funzionare in maniera regolare in buona parte del territorio d’Italia, così come in svariate zone d’Europa, sembra impossibile recapitare i messaggi inviati, che appaiono in caricamento come se non ci fosse connessione. In alcuni casi invece il messaggio risulta inviato, ma non arriva a destinazione, visualizzando la singola “spunta”.

#whatsappdown

Vista la grande popolarità di Whatsapp, la notizia di malfunzionamenti ha fatto il giro del mondo sul web: in tanti hanno già commentato sia in maniera seria che goliardica, con il massiccio uso di meme, sopratutto sui social come Twitter e Facebook. Proprio in tanti hanno commentato e condiviso l’hashtag #whatsappdown che è diventato di tendenza in pochi minuti.

Problema tecnico

Si tratta ovviamente di un problema tecnico, che ovviamente è già sotto esame da parte dei tecnici di Facebook (che detiene la proprietà della popolare applicazione) che stanno lavorando per risolvere al più presto il problema, che è stato segnalato attraverso svariati siti come downdetector.it, utilizzato proprio quando qualche servizio tecnologico da problemi. Non resta che attendere sia un completo ripristino delle funzionalità di Whatsapp, così come un’analisi dettagliata dagli esperti del settore, che possano spiegare cosa sia accaduto.