Barbara De Santi risponde alle tantissime accuse che negli ultimi giorni stanno emergendo sul suo profilo Instagram. La ex dama di Uomini e Donne infatti, è stata accusata per la sua alimentazione diversa dal comune tanto che, moltissimi utenti sui social l’hanno più volte criticata senza nessuna riserva.

Fuori da Uomini e Donne la ex dama però, non ha perso tempo a rispondere in modo schietto ma soprattutto preciso alle tante critiche sollevate nei suoi confronti. Quali sono state le sue parole?

Barbara De Santi risponde alle accuse

Nessuno si sarebbe mai aspettato che moltissimi utenti Instagram attaccassero e criticassero De Santi per la sua alimentazione. La ex dama di Uomini e Donne più volte ha spiegato di seguire un regime alimentare molto diverso dal classico ma che, si trova molto bene. Questo però, sembra non essere andato giù alle tantissime persone che invece, hanno deciso di attaccarla sul suo profilo Instagram scatenando l’inferno.

Barbara De Santi infatti, non ha esitato a rispondere in modo duro sulle sue storie IG, spiegando quello che realmente pensa di tutte le persone che la stanno offendendo. Le sue parole, non sono state di certo delicate: “Comunicazione di servizio per tutte quelle persone che hanno del tempo da perdere che sono solo negative nella mia vita. Non voglio essere offensiva, ma se dovete venire da me e commentare negativamente come mangio io, evitate perché io non lo faccio con voi. Io sono l’immagine della salute e sto benissimo“.

Ex dama di Uomini e Donne senza freni

De Santi si è dimostrata fin dall’inizio molto combattiva nei confronti di chi la sta criticando negli ultimi giorni sulla sua alimentazione. La ex dama infatti, non affetta le tante offese che sta ricevendo sottolineando il suo stare bene ma soprattutto in forma.

Barbara risponde e termina così il suo attacco contro gli haters: “Cosa volete dalla mia vita? Evitate di entrare in casa mia. Io tendo a dare risposte a tutti, ma certi commenti non si possono davvero leggere perché sprizzano invidia da tutti i pori che, decido di bloccarvi per non insultarvi”.