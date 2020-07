Calciomercato Fiorentina – Chiesa non rinnova, spunta un nome nuovo per la mediana

By

Calciomercato Fiorentina- Nelle prime ore del pomeriggio è arrivata l’ufficialità Federico Chiesa ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club viola. Adesso è assalto al giocatore, Juve in pole sul giocatore.

Si parla molto del mercato in entrata della Fiorentina che è costantemente in pressing su Mandzukic, e vorrebbe portare il giocatore a Firenze, prima che altre squadre si aggiudicano l’attaccante. In uscita dal club viola c’è anche il difensore Milenkovic.

Calciomercato Fiorentina: Chiesa non rinnova

Commisso voleva blindare il giovane esterno in viola, ma Chiesa non è dello stesso punto di vista, e con un solo anno di ritardo potrebbe lasciare la società che lo ha fatto crescere, è arrivato a Firenze quando era piccolo ha giocato in tutte le categorie minori e poi ha esordito con la prima squadra, poi è diventato uno dei perni principali della Fiorentina.

Adesso, in questa sessione estiva potrebbe partire, sul giocatore è forte la pressione della Juventus, che sembra essere in vantaggio sull’Inter che pare aver abbandonato l’idea di poter prendere il giocatore.

Calciomercato Fiorentina: Nel mirino messo Kondogbia

Kondogbia potrebbe far felice l’Inter, che ha una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Valencia, e di voler cambiare aria, nonostante le buone prestazioni di questo ultimo anno con i giallorossi.

Sul giocatore si sono fiondate la Fiorentina e il Nizza, che vorrebbero mettere sotto contratto il giovane mediano, che in Italia ha già giocato con la maglia dell’Inter senza mai brillare però. Le trattative non si sono ancora aperte, però a breve il ds dei viola, potrebbe iniziare ad avere un contatto con gli agenti del giocatore.

Siamo nella fase iniziale di un corteggiamento che può andare per le lunghe, per Chiesa adesso inizierà una vera e propria asta, il mercato chiuderà ad ottobre ed i colpi di scena non sono terminati qui.