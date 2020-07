Calciomercato Roma – Una nuova squadra su Zaniolo, La situazione di Pau Lopez

Calciomercato Roma – Un nuovo giorno sta passando e la società giallorossa ha tanto bisogno di vendere calciatori, qualunque offerta verrà presa in considerazione, tutti i giocatori possono essere venduti.

Su Zaniolo si inserisce l’Inter, mentre resta in bilico Pau Lopez. Mentre per Dzeko si stanno muovendo molte squadre e si sta cercando una soluzione. Perotti ancora non è andato via, e la pista che doveva portare Under al Napoli si è raffreddata. Al momento è tutto in stand-by.

Calciomercato Roma – L’Inter è su Zaniolo

La squadra nerazzurra sogna il ritorno di Nicolò Zaniolo dopo 2 anni. Il centrocampista italiano è entrato nel mirino dell’Inter che fa leva sul 20% che è presente nella clausola, e potrebbe così prendere un grande sconto sul giocatore.

I nerazzurri sognano così in grande, dopo aver lasciato partire il centrocampista per Nainggolan, potrebbe fare il grande salto definitivo e tornare a vestire quei colori che lo hanno fatto diventare grande.

La trattativa è, però, solo agli inizi, e le due società stanno cercando un accordo anche per Dzeko, sono stati, infatti, offerti 10 milioni + Godin per arrivare all’attaccante, ma la Roma ha prontamente dato esito negativo per questa proposta.

Calciomercato Roma – Pau Lopez è in bilico

Altra questione da risolvere è il nodo legato al portiere Pau Lopez, la Roma vorrebbe venderlo il giocatore vorrebbe restare, ma i suoi risultati non hanno del tutto convinto Fonseca e Pallotta, per questo motivo la società ha deciso di metterlo sul mercato. L’estremo difensore ha richiesta sia dall’Inghilterra che dalla Spagna, ma al momento ha in testa solo la Roma.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e la Roma punterebbe tutto su Mirante, visto che anche nelle ultime partite il titolare è stato lui, e non ha per nulla fatto rimpiangere Pau Lopez.

Vedremo in questo braccio di ferro chi vincerà al momento i giallorossi hanno in mente solo di vendere, e fare soldi cash per ridurre il debito finanziario.