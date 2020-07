La simpatia di una persona dipende dal segno zodiacale? Secondo le stelle sì e in proposito in questo articolo scopriamo la classifica dei segni zodiacali dal più simpatico al meno simpatico.

1. Acquario

Il segno più simpatico dello Zodiaco è sicuramente quello dell’Acquario, soprattutto per quanto riguarda gli uomini del segno, che sono sempre divertenti e ricchi di spirito, fanno battute e divertono gli altri.

2. Sagittario

Al secondo posto un altro simpatico è il Sagittario. Sempre solare e ottimista, il Sagittario mette da parte malumori e preoccupazioni per farsi due risate in buona compagnia molto facilmente.

3. Toro

Al terzo posto tra i più simpatici c’è il Toro, un buontempone molto di compagnia, che ama scherzare soprattutto quando è a tavola con gli amici. Il repertorio di spirito del Toro è fornito delle barzellette più divertenti che ci siano.

4. Pesci

Al quarto posto tra i segni più simpatici dello Zodiaco troviamo gli amabili Pesci. Molto dolci, i Pesci sono persone che hanno un bel sorriso coinvolgente quindi è facile sentire dei sentimenti positivi in loro compagnia e iniziare a ridere e scherzare.

5. Leone

Al quinto posto c’è la simpatia del Leone, che è un trascinatore della gente nella baldoria della festa. Con il Leone è sempre ora di festeggiare qualcosa, tra risate e allegria. Il Leone non è mai triste, è sempre solare e positivo.

6. Ariete

Al sesto posto a metà classifica troviamo L’Ariete, un segno che per quanto sia arrogante e istintivo non manca spesso di essere simpatico e di fare battute divertenti che fanno ridere molti.

7. Gemelli

Al settimo posto, primi in discesa, troviamo i Gemelli. Per quanto siano socievoli il loro essere simpatici può risultare pesante e a volte troppo costruito, mirato a ottenere qualcosa.

8. Scorpione

In discesa lo Scorpione. Al primo impatto la simpatia non sembra proprio il suo forte però se si mette d’impegno con gli amici si diverte e può fare battute e commenti simpatici e divertenti.

9. Bilancia

La Bilancia è troppo occupata a lamentarsi dei suoi problemi futili per risultare simpatica. Il segno non rientra tra quelli che attirano troppe simpatie anche a causa del suo essere pesante. Quando prova a essere simpatica più che altro risulta insopportabile.

10. Cancro

Il Cancro a causa del suo carattere troppo lunatico che lo predispone a risposte acide e comportamenti indisponenti risulta tra i segni zodiacali più antipatici dello Zodiaco e in questa classifica è infatti terzultimo.

11. Capricorno

Il Capricorno è un musone che non parla mai e sembra sempre stufo. Per quanto in fondo sia un’ottima persona risulta molto antipatico per il suo disinteresse nel socializzare e nel partecipare a eventi in cui vige la convivialità.

12. Vergine

All’ultimo posto quindi il segno più antipatico di tutto lo Zodiaco è quello della Vergine. I nati della Vergine risultano veramente antipatici, freddi, scostanti, che si avvicinano solo se vogliono qualcosa.