DIRETTA ROMA-VERONA – Formazioni Ufficiali e Diretta Live- Roma in vantaggio su rigore

Diretta Roma-Verona: seguiremo con la diretta testuale tutta la gara con la nostra Diretta Live per raccontare ogni emozione di questa gara, che vale per il cammino europeo e valida per la 33a giornata di Serie A.

La Roma deve vincere per rispondere a Milan e Napoli che hanno giocato alle 19:30 e deve confermare il 5° posto in classifica dopo la vittoria convincente a Brescia.

Il Verona vuole continuare nel suo ottimo cammino che lo vede reduce da due pareggi di fila, sempre mettendo in mostra un gioco corale.

DIRETTA ROMA-VERONA : Le Formazioni Ufficiali

I due tecnici hanno deciso di schierarsi così in campo:

Roma: Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Ibanez, Kolarov; Spinazzola, Veretout, Diawara, Pellegrini; Mkhitaryan; Dzeko.

Verona: Silvestri; Empereur, Kumbulla, Gunter, Faraoni; Lazovic, Amrabat, Veloso; Pessina, Zaccagni, Verre.

DIRETTA ROMA-VERONA

Saremo in diretta con voi per seguire in tempo reale Roma-Verona. Qui di seguito infatti troverete il livematch della partita con Risultato LIVE ed azioni più importanti.