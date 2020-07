DIRETTA STREAMING – Bologna – Napoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita indubbiamente interessante tra due squadre in buona forma e dalla “testa sgombra”: Bologna e Napoli si affronteranno allo stadio Dall’Ara di Bologna alle ore 19.30 mercoledì 15 luglio.

Come stanno le squadre

Il Bologna è reduce da un campionato indubbiamente positivo che ha permesso ai felsinei di non lottare mai per la salvezza in maniera concreta concentrandosi sulla maturazione di diversi calciatori interessanti: il collettivo di Mihajlovic ha un trend generalmente altalenante ma non mancano risultati di rilievo, come la recente vittoria contro l’Inter a San Siro in rimonta, oppure la vittoria proprio contro il Napoli nella gara di andata. Bologna al 10° posto in classifica.

Napoli che vista l’ottima prova che ha portato solo un pareggio contro il Milan, può guardare con ambizione al prossimo futuro, e con la tranquillità di una Coppa Italia in bacheca, che garantisce l’accesso all’Europa League, Gattuso può terminare il campionato senza particolari pressioni.

Bologna – Napoli – Dove Vederla

La partita sarà esclusiva di DAZN, che manderà in onda la partita sul proprio sito ufficiale dell’emittente, oppure tramite l’applicazione ufficiale, risponibile per ogni dispositivo iOs e Android, nonchè per gran parte delle smart tv. Per gli abbonati Sky muniti di pacchetto DAZN sarà possibile assistere al match con il canale DAZN1, sul canale 209.

Bologna – Napoli – Highlights

Le azioni della partita verranno pubblicate su questa pagina poco dopo la fine del match, con tanto di telecronaca.