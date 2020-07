DIRETTA STREAMING – Lecce – Fiorentina – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Si daranno presto “battaglia” allo stadio Via del Mare il Lecce e la Fiorentina che hanno attualmente 7 punti di distacco, in un campionato difficile per entrambe. La partita inizierà alle ore 21.45 mercoledì 15 luglio.

La condizione delle squadre

In ripresa il Lecce che coltiva ancora concretamente le possibilità di salvezza, essendo ad un solo punto dalla zona “sicura”, occupata dal Genoa: i salentini hanno la peggior difesa del campionato ma si sono visti segni positivi anche in tal senso nelle ultime uscite.

Discorso simile per la Fiorentina che è 14esima in una stagione piuttosto difficile e incostante: i tanti giovani e i numerosi innesti non hanno garantito sempre continuità di prestazioni che il patron Commisso in cuor suo sperava.

Lecce – Fiorentina – Dove Vederla

La partita sarà esclusiva di DAZN, che manderà in onda la partita sul proprio sito ufficiale dell’emittente, oppure tramite l’applicazione ufficiale, risponibile per ogni dispositivo iOs e Android, nonchè per gran parte delle smart tv. Per gli abbonati Sky muniti di pacchetto DAZN sarà possibile assistere al match con il canale DAZN1, sul canale 209.

Lecce – Fiorentina – Highlights

Le azioni della partita verranno pubblicate su questa pagina poco dopo la fine del match, con tanto di telecronaca.