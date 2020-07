DIRETTA STREAMING – Milan – Parma – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita che può dire molto sul destino delle due squadre impiegate: Milan e Parma si affronteranno tra poco allo stadio San Siro di Milano, in un incontro valevole per il campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19.30, oggi mercoledì 15 luglio.

Come stanno le squadre

Continua l’ottimo momento per il Milan, che è in serie positiva da molto tempo: l’ottimo pareggio conquistato in casa del Napoli nella scorsa partita hanno permesso ai rossoneri di piazzarsi momentaneamente al 7° posto in graduatoria a 50 punti, a 4 dalla Roma, attualmente al 5° posto, che vale l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League.

Meno buono il momento del Parma che dopo una serie di sconfitte consecutive, nella scorsa partita è riuscito almeno a strappare un pareggio in extremis dopo che i ducali erano sullo 0-2 al 90esimo. Nessun “rischio” per la classifica comunque, visto che il Parma è a quota 40 punti, molto lontano dalla zona “calda”.

Milan – Parma – Dove Vederla

La gara verrà trasmessa da Sky, che la trasmetterà sui canali Sky Sport HD e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite), raggiungibili anche tramite SkyGo, l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la quasi totalità di dispositivi iOs e Android, nonchè per quasi tutte le smart tv in commercio. Anche NowTv trasmetterà la partita.

Milan – Parma – Highlights

L’articolo verrà aggiornato poco dopo la fine del match con un video comprendente tutte le migliori azioni della partita.