DIRETTA STREAMING – Udinese – Lazio – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Udinese – Lazio andrà in scena alle ore 21.45 il giorno mercoled 15 luglio, e metterà contro due squadre dal finale di campionato piuttosto differente.

Stato di forma delle squadre

L’Udinese non avrà grandi problemi a salvarsi nonostante la stagione non sia stata di alto livello: 35 punti attuali non danno la certezza matematica ma le recenti vittorie (2 nelle ultime 5) sono abbastanza per restare tranquilli e giocare con scioltezza.

Periodo di flessione che non è ancora terminato per la Lazio che dopo 3/4 di stagione eccellente perde 3 partite di fila e precipita al 4° posto: Simone Inzaghi proverà di tutto per invertire la rotta e portare a casa una qualificazione in Champions che appare comunque molto vicina.

Udinese – Lazio – Dove vederla

Esclusiva Sky, la gara sarà visibile su Sky Sport (numero 253 del satellite) e tramite SkyGo, app disponibile per buona parte dei dispositivi portatili oltre che per Smart tv. In alternativa verrà trasmessa da NowTv.

Udinese – Lazio – Highlights

Le azioni della partita verranno pubblicate su questa pagina poco dopo la fine del match, con tanto di telecronaca.