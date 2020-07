Film Stasera in Tv – Creation L’evoluzione di Darwin – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Creation L’evoluzione di Darwin. Produzione britannica del 2009, per la regia di Jon Amiel con Paul Bettany, Jennifer Connelly, Jeremy Northam nei ruoli principali. Film biografico che racconta il tormento di Charles Darwin, segnato dal lutto della primogenita Annie, e diviso tra il suo crescente ateismo, legato allo sviluppo della teoria dell’evoluzione, e l’amore per sua moglie Emma, profondamente religiosa. Il film non è mai stato distribuito nelle sale italiane, ed è stato presentato per la prima volta in Italia il 23 febbraio 2012 al Museo di San Daniele Po, in prosecuzione delle manifestazioni per il Darwin Day 2012, nel 150° anniversario dell’uscita del libro “L’origine delle specie”.

È tratto dalla biografia di Randall Keynes ”Casa Darwin – Il male , il bene e l ‘evoluzione dell’uomo”.

Creation L’evoluzione di Darwin – Trama

Abbastanza lontano dal voler imporre la potenza della rivoluzione darwiniana in salsa cinematografica, Creation è maggiormente incentrato sulla storia triste della perdita della primogenita Annie da parte della famiglia Darwin. Charles ed Emma la affrontano in modo totalmente diverso: lei trova conforto assoluto nel suo credo e nella certezza che la figlia si trovi in Paradiso, mentre lui non trova pace, allontanandosi sempre più dalla fede, ma finendo contemporaneamente combattuto dalle conseguenze della sua stessa teoria, che vuole il più forte vincere sul più debole mettendo da parte ogni valore e merito nella vita. Anche se Charles ed Emma non riusciranno mai a superare le loro divergenze, l ‘amore guarirà comunque tutte le ferite e li riunirà di nuovo per non separarli mai più, vincendo su ogni dissidio.

Creation L’evoluzione di Darwin – Trailer Video

Creation L’evoluzione di Darwin – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Creation

Genere: Biografico

Durata: 1h 45m

Anno: 2009

Paese: UK

Regia: Jon Amiel

Cast: Paul Bettany, Jennifer Connelly, Jeremy Northam

Creation L’evoluzione di Darwin – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi mercoledì 15 Luglio 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Walker Texas Ranger.