Film Stasera in Tv – We are Marshall – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film We are Marshall. Produzione statunitense del 2006, per la regia di Joseph McGinty Nichol con Matthew McConaughey, Matthew Fox, Anthony Mackie, David Strathairn, Ian McShane nei ruoli principali. Il film è basato sulla storia vera della squadra di football della Marshall University, e in Italia è uscito soltanto per l’home video. Il 14 novembre 1970 l’aereo su cui viaggiava la squadra maschile di football americano della Marshall University si schiantò mentre atterrava al Tri-State Airport della Contea di Wayne; l’incidente fu senza superstiti e contò 75 morti fra giocatori, staff e tifosi.

We are Marshall – Trama

Il football è un gioco che ti mette al tappeto, poi vuole che ti rialzi. La vita ha colpito anche più forte la città di Huntington e la sua Marshall University, in West Virginia. Quando è successo, Jack Lengyel è arrivato a fare un lavoro ingrato: rimetterle in piedi ricostruendo il programma di football della Marshall University solo pochi mesi dopo l’incidente aereo che ha causato la morte degli amati Thundering Herd. Matthew McConaughey interpreta Lengyel, il coach energico e comprensivo di giocatori inesperti che hanno poca o nessuna possibilità di vincere. Ma tenteranno ugualmente. E facendolo, la storia reale della loro vita, del loro cuore, della guarigione e del football vi ispirerà e vi appassionerà. È il giorno della partita. Si gioca fino al fischio dell’arbitro!

We are Marshall – Trailer Video

We are Marshall – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: We are Marshall

Genere: Drammatico

Durata: 2h 10m

Anno: 2006

Paese: USA

Regia: Joseph McGinty Nichol

Cast: Matthew McConaughey, Matthew Fox, Anthony Mackie, David Strathairn, Ian McShane

We are Marshall – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Paramount Pictures (canale 27 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi mercoledì 15 Luglio 2020. La programmazione di Paramount Pictures lo prevede al termine degli episodi della serie tv La Tata.