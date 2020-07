Michelle Hunziker torna in televisione | A settembre J-Ax al suo fianco

Michelle Hunziker torna in televisione e racconta durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni quale sarà il programma che condurrà insieme a un altro volto noto della tv. La conduttrice svizzera decide così di dare il grande annuncio direttamente a tutti i suoi fan e ai lettori del settimanale che, non si aspettavano un ritorno così adrenalinico della coppia formata da Michelle Hunziker e J-Ax direttamente su Canale 5.

La strana coppia torna infatti con il programma “All together now” e spiega i cambiamenti ma soprattutto quando ci sarà la prima puntata firmata Mediaset. La vita lavorativa di Michelle torna così a farsi sempre più piena di impegni. Quali sono state le sue parole?

Michelle Hunziker torna in televisione

La showgirl si lascia andare e descrive la nuova edizione del programma che condurrà con al fianco J-Ax proprio come gli anni passati. Michelle Hunziker racconta infatti: “A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda probabilmente in autunno su Canale 5. Si è un programma che piace tanto al pubblico. Faremo tutto quel che serve perché rispetti le norme di sicurezza. Vedremo se mettere dei pannelli in plexiglass ai giudici del muro. In ogni caso, io e J-Ax torneremo in totale sicurezza per noi e per gli altri”.

La conduttrice ha così voluto annunciare a tutti i lettori il ritorno della terza edizione del programma condotto da lei e da J-Ax in prima serata Canale 5. La showgirl però, non si è tirata indietro da lanciare alcune dichiarazioni nei confronti del suo compagno di avventura, sottolineando le sue ultime canzoni estive.

J-Ax come tormentone estivo per Michelle

Michelle Hunker ha così spiegato i suoi tormentoni estivi preferiti, spiegando quando la musica negli ultimi mesi e in quelli di quarantena l’abbia aiutata a viaggiare con la testa rimanendo comunque chiusa in casa.

La conduttrice afferma così che: “Good Times di Ghali mi mette di buonumore ma ovviamente anche la canzone di J-Ax “Una voglia assurda”. Io durante l’isolamento due volte la settimana facevo “Striscia la notizia” ed era pazzesco andare per le strade deserte. La cosa che più mi teneva compagnia era la musica. La radio è stata fondamentale in quel periodo perché mi faceva viaggiare con la testa”.