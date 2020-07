Milan News – Calciomercato: riscattato Kjaer. Sfida alla Premier League per Roca

Milan News – Calciomercato: il club rossonero ha ufficialmente riscattato Simon Kjaer. Sul fronte delle trattative, si fa dura la strada per Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol e della nazionale Under 21 spagnola. Secondo quanto riporta Marca, il club rossonero dovrà battere la concorrenza di due importanti società di Premier League.

Milan News – Calciomercato: riscattato Kjaer

È arrivato solo stamattina il comunicato ufficiale per il riscatto di Simon Kjaer. Il difensore danese è stato quindi acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra dalla quale il Milan lo aveva preso in prestito lo scorso gennaio. Kjaer ha convinto area tecnica e dirigenza, sopratutto grazie alle prestazioni offerte nell’ultimo periodo. La giornata di ieri era l’ultima utile per riscattare il giocatore nell’accordo con il club andaluso. Questo il comunicato pubblicato dal club sul proprio sito internet: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022”.

Anche l’agente del giocatore, Mikkel Beck, ha commentato la notizia con un tweet nel quale annuncia che “Simon continuerà il suo incredibile viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo”.

Milan News – Calciomercato: sfida alla Premier League per Roca

Sul fronte delle trattative in entrata si complica invece lo scenario relativo al centrocampista spagnolo Marc Roca. Ne avevamo parlato ieri: il giocatore dovrebbe essere in uscita dall’Espanyol appena retrocesso in Segunda Liga. Il giocatore vale i più prestigiosi palcoscenici europei e, proprio per questo – almeno stando a quanto dice Marca, il Milan dovrà affrontare la concorrenza di due club di Premier League molto importanti. Arsenal ed Everton si sarebbero mossi già da tempo su Roca e il Milan dovrà fare presto e bene se vorrà assicurarselo.

Foto: AcMilan.com