Milan – Parma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Milan e Parma si affronteranno questa sera alle ore 19:30 allo Stadio San Siro di Milano. I rossoneri arrivano sicuramente da un buon momento viste le vittorie contro Lazio e Juventus e il pareggio contro il Napoli nelle ultime tre gare di campionato. Il Milan di Pioli è in forma e lo sta dimostrando, e con questi 7 punti stanno centrando l’obiettivo Europa League.

I gialloblu, invece, arrivano da 4 sconfitte e 1 pareggio, quello di domenica contro il Bologna, la squadra di D’Aversa non sta attraversando un buon momento ma il 12° posto in campionato con 40 punti lasciano tranquilli società e calciatori. Il Milan deve vincere per dare seguito a quanto di buono fatto nelle ultime uscite, e per mettere altri punti tra loro e l’8° posto.

Milan – Parma: Probabili formazioni

Pioli conferma Kjaer in difesa dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto, e rilancia Calabria dal 1′ minuto, dovrà fare a meno, però, di Castillejo ancora infortunato, e di Musacchio che ha già terminato il suo campionato mentre non sarà della partita Saelemaekers per via della squalifica da scontare.

D’Aversa deve rinunciare a Kucka e Scozzarella per infortunio, e sono da valutare le condizioni di Cornelius, in difesa ci sarà un ballottaggio tra Laurini e Darmian, mentre Brugman prenderà il posto di Kucka a centrocampo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Teo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Milan – Parma: Pronostico

I gialloblu hanno poco da chiedere ancora a questo campionato e potrebbero regalare brutte sorprese ai rossoneri che invece devono centrare i 3 punti per cercare di mantenere una certa distanza per entrare in Europa League. Per questo motivo prevediamo un segno 1 per questo match.

Milan – Parma: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso dalla piattaforma Sky, e dai suoi canali dedicati Sky Sport, e Sky Sport Uno. Il match può essere seguito anche sull’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Android che Apple.