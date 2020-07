Milan – Parma – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra meno di 2 ore scenderanno in campo Milan – Parma, gara valida per la 33° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre vogliono i 3 punti per continuare quanto fatto di buono fino a questo punto. I rossoneri vogliono blindare l’Europa, mentre i gialloblu, già apparentemente salvi, vogliono restare tranquilli e non rischiare di rientrare nella bagarre delle retrocessioni.

Milan – Parma: Ultime dai campi

Paquetà nelle ultime ore si è infortunato al suo posto giocherà quindi, Bonaventura, Leao ha insidiato Rebic per un posto da titolare, mentre in mediana confermato Kessie. Torna titolare Calabria e parte dalla panchina Conti.

Nel Parma, Brugman prende il posto dell’infortunato Kucka, e Inglese entrerà nel secondo tempo per mettere minuti nelle gambe dopo il rientro dall’infortunio, al suo posto giocherà ancora Cornelius che farà coppia con Gervinho.

Milan – Parma: Formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevsi, Cornelius, Gervinho. All. D’aversa