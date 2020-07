Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 16 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 16 luglio 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci dirigiamo, lentamente, al weekend. Nel frattempo, vediamo cosa accadrà questo giovedì ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un grande desiderio di amore, il Toro, invece, deve cercare il bello nella sua vita. I Gemelli sono spumeggianti, mentre per il Cancro ci sono ancora problemi pratici da risolvere. Di seguito, nel dettaglio, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì la Luna toccherà Venere: affiorerà dentro te un grande desiderio di essere amato e di provare amore. E amore, in questo caso, è esteso anche all’amicizia, a qualcuno che ti sappia ascoltare. In questo momento dovresti provare a dimenticare un’emozione spiacevole legata al lavoro. Forse non hai ricevuto una telefonata importante o hai dovuto smettere un’attività. Purtroppo, le conseguenze dell’emergenza che stiamo vivendo sulla tua vita si sono fatte sentire in modo molto pesante.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Toro

Ti aspetta un weekend molto promettente! In questo periodo dovresti scrivere su un foglio tutte le persone, le circostanze, i progetti che rappresentano qualcosa di bello per la tua vita. Il popolare astrologo ti incoraggia a tenere le tue emozioni sotto controllo, soprattutto tra il fine settimana e i primi giorni della settimana successiva, perché in amore ci sarà qualcosa da chiarire.

Oroscopo domani giovedì 16 luglio 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sarai particolarmente spumeggiante. L’amore continua a ricoprire un ruolo importante. E questo vale anche per chi sta vivendo un rapporto di coppia conflittuale, per chi ha un partner molto complesso oppure è mancato di rispetto, e ha voglia di guardarsi intorno, di maggiore serenità.

Oroscopo domani giovedì 16 luglio 2020: Cancro

Giove e Saturno in opposizione continuano a darti battaglia. Nei prossimi giorni dovrai rimboccarti le maniche e mettere a posto documenti, conti e rapporti con gli altri. Ci sarà chi, addirittura, per difendersi da un’accusa nei suoi confronti dovrà rivolgersi a un professionista. Non sarà semplice evitare le provocazioni degli altri, ma se terrai duro a fine anno comincerà un periodo migliore.