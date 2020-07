Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 16 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 16 luglio 2020. Meta settimana è già passata e il weekend diventa sempre più vicino. Nel frattempo, scopriamo cosa succederà nelle prossime ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. L’amore torna in primo piano nella vita del Leone, la Vergine è sottotono. Giornata abbastanza positiva per la Bilancia, mentre lo Scorpione ha difficoltà economiche. Di seguito, ecco nel dettaglio le previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Leone

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani, e nei prossimi giorni, saranno favoriti tutti i Leone che cercano l’amore. E saranno molti quelli che ora vogliono certezze in più. Sì, perché le difficoltà di questo ultimo periodo ti hanno fatto capire che non si può vivere di solo lavoro, che nei momenti bui sono importanti gli affetti, i nostri punti di riferimento.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 16 luglio 2020: Vergine

Nelle prossime 48 ore sarai un po’ sottotono. Le provocazioni sono tante, troppe da sostenere. Qualcuno sta vivendo screzi in amore, qualcuno forse ha il partner lontano o è costantemente accusato di essere una persona poco sensibile. Tieni duro! Molto presto arriveranno le conferme importanti che aspettavi.

Oroscopo domani giovedì 16 luglio 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì saranno due giornate abbastanza positive, potrai cominciare a recuperare emotivamente. Per ritrovare maggiore serenità dal punto di vista lavorativo e sentimentale, invece, dovrai aspettare ancora un po’. Ora avresti bisogno di una famiglia stabile su cui poter contare! Non fare scelte azzardate, se sei poco convinto sulla tua relazione, concediti del tempo!

Oroscopo domani giovedì 16 luglio 2020: Scorpione

Domani e venerdì dovrai fare molta attenzione alle tue finanze: evita ogni spesa inutile e cerca di gestire al meglio quelle impreviste, ma necessarie, come una bolletta o un conto. Se ti muoverai bene, in questi giorni potrei risolvere alcune difficoltà economiche che ti preoccupano da tempo. Chi ha un forte desiderio di vivere novità ed emozioni intense sarà accontentato dalle stelle nel weekend.