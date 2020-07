Ricetta torta 7 vasetti: ingredienti, preparazione e consigli

Spesso capita che si ha voglia di un dolce, ma il tempo per prepararlo è poco, o magari la bilancia non funziona, bene, questa ricetta fa per voi. La torta 7 vasetti è un dolce molto semplice e veloce da preparare, non vi serve la bilancia per prepararla, ma solo un vasetto di yogurt da 125 ml che viene utilizzato come unità di misura per tutti gli altri ingredienti.

E’ una torta casalinga, molto soffice, deliziosa, ottima per la colazione ma anche come spuntino o merenda. Noi oggi vi proponiamo la versione base di questa torta, ma voi potete personalizzarla come più vi piace, ad esempio aggiungendo degli aromi, degli agrumi, del cacao, delle gocce di cioccolato.

Torta 7 vasetti – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per uno stampo da 24 cm.

Yogurt bianco naturale (125 ml ) a temperatura ambiente 1 vasetto

Zucchero 2 vasetti

Farina 00 2 vasetti

Fecola di patate 1 vasetto

Olio di semi 1 vasetto

Lievito in polvere per dolci 16 g

Uova medie a temperatura ambiente 3

Torta 7 vasetti – Preparazione

Per preparare la torta 7 vasetti, prendete un vasetto di yogurt intero da 125 ml e versatelo in una ciotola, poi unite due vasetti di zucchero e con uno sbattitore iniziate a lavorarli insieme, fino ad ottenere una crema liscia.

A questo punto rompete le uova e separate albumi e tuorli in due ciotole distinte, poi azionando nuovamente lo sbattitore andate ad aggiungere i tuorli nel composto di yogurt e zucchero fino ad incorporarli.

Sempre con lo sbattitore in azione, aggiungete a filo anche l’olio. Una volta che sarà ben amalgamato, posizionate un setaccio direttamente sulla ciotola, versate i due vasetti di farina, il vasetto di fecola e in ultimo la bustina di lievito per dolci. Setacciate il tutto e sempre utilizzando lo sbattitore a velocità bassa incorporate le polveri, fino ad ottenere un composto liscio e uniforme. A questo punto riprendete gli albumi e montateli a neve ben ferma.

Aggiungeteli al vostro composto in due o tre volte: iniziate aggiungendo una piccola quantità di albumi e amalgamate mescolando energicamente senza timore di sgonfiare l’impasto, poi incorporate il resto degli albumi e mescolate delicatamente con movimenti rotatori dal basso verso l’alto, per evitare di smontare il composto. Una volta che l’impasto della vostra torta sarà pronto, imburrate e infarinate uno stampo rotondo da 24 cm di diametro; poi versate al suo interno l’impasto.

A questo punto cuocete la torta 7 vasetti in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti; se la torta si dovesse scurire in superficie, copritela con un foglio di alluminio durante gli ultimi 10 minuti di cottura. Potete verificare la cottura facendo la prova dello stecchino; una volta cotta, sfornatela e lasciatela intiepidire prima di sformarla e servirla.

Torta 7 vasetti – Consigli utili

La torta 7 vasetti può essere conservata per 2-3 giorni sotto una campana di vetro. In alternativa potete anche congelarla intera o già porzionata negli appositi sacchetti.

Utilizzare un olio di semi farà si che la torta risulterà più delicata.

Personalizzate la torta utilizzando il gusto di yogurt che più amate, aggiungendo scorza di arancia o di limone o l’aroma che più amate, ottimi anche il cacao e le gocce di cioccolato.