Roma – Verona – Probabili formazioni – Pronostico – dove vederla in tv e streaming

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si gioca la gara tra Roma e Verona per la 33ª giornata di Serie A.

I giallorossi di mister Fonseca cercano la terza vittoria consecutiva per consolidare il loro 5° posto in classifica ed un posto in Europa, mentre il Verona di mister Juric, senza vittorie da 3 partite, sembra destinato a chiudere la stagione a metà classifica e a confermare la permanenza in serie A nella prossima stagione.

Roma – Verona- Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Pérez, Mkhitaryan; Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Roma – Verona – Pronostico

Per quanto riguarda il pronostico di questo match la Roma ha le motivazioni e l’organico superiore per centrare questa vittoria quindi la vittoria e il segno 1 sembra il risultato più ovvio.

Roma – Verona – Dove vederla in tv e streaming

La partita Roma-Verona si potrà vedere su Sky in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

In diretta streaming la partita Roma-Verona sarà disponibile sulla piattaforma Sky Go, per gli abbonati SKY, che consentirà di vedere la partita sia su personal computer e tablet, collegandosi con il sito ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet.